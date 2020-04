Coronavirus, supermercati: alla domenica si va verso la chiusura entro le 15

Genova. Su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, è stato approvato oggi in giunta regionale il Protocollo d’Intesa tra Regione Liguria, Confcommercio, Lega Coop e i rappresentanti territoriali della grande distribuzione organizzata per la chiusura alla domenica e nei giorni festivi dei punti vendita degli esercizi commerciali entro le 15.

La decisione a fronte dell’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19 e delle esigenze espresse da parte dei sindacati e dai lavoratori.

“Una decisione condivisa che avrà durata fino al prossimo 30 aprile – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Valuteremo assieme alle parti firmatarie, in prossimità della scadenza, se sarà opportuno prorogare o modificare tale misura, in presenza di ulteriori disposizioni del Governo per contenere il contagio da Coronavirus”.

“Crediamo che questa sia stata la strada giusta, peraltro suggerita dalla maggioranza delle sigle sindacali, per trovare una soluzione equilibrata di compromesso, che possa, da un lato salvaguardare la richiesta dei medici di evitare al massimo gli assembramenti, ma anche, al contempo, garantire riposo ai lavoratori dei punti vendita” conclude l’assessore.