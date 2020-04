Coronavirus, sulla mappa di Genova24 anche i negozi dove trovare la “spesa sospesa”

Genova. Non solo consegne a domicilio nella mappa lanciata da Genova24 nelle prime ore di lockdown. Da oggi i commercianti – sia quelli che effettuano consegne a casa, sia quelli che stanno continuando a svolgere la loro attività, come i supermercati o gli alimentari – potranno inserire all’interno della mappa anche la disponibilità a praticare la cosiddetta “spesa sospesa”.

Cosa significa? Che grazie a una collaborazione tra commerciante e cliente si potrà destinare parte del proprio denaro a comporre un “sacchetto” di generi di prima necessità per coloro che si trovano in difficoltà, magari proprio a causa di questo momento di ferie forzate. La filosofia è quella dell’ormai celebre “caffè sospeso“: prendi un caffé e ne paghi due, ipotizzando che il secondo potrà berlo chi non lo può pagare.

Per aderire all’iniziativa, soprattutto nell’attesa che i bonus spesa del governo arrivino a chi ne avrà diritto (ma rischieranno di non essere abbastanza), basta compilare il form che trovate qui sotto.

Ecco il form da compilare: