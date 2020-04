Coronavirus, sospiro di sollievo: la donna morta su Costa Deliziosa è negativa al tampone

Genova. È negativo il tampone della donna morta a bordo della nave Costa Deliziosa, arrivata ieri a Genova dopo aver compiuto un tormentato giro del mondo a causa dell’emergenza coronavirus. Lo ha comunicato l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone che sta coordinando le operazioni: “È un’ulteriore conferma di come le operazioni di sbarco stiano procedendo bene e in totale sicurezza per chi opera, per chi scende e per la città”.

Ai 535 passeggeri sbarcati ieri, se ne aggiungono 902 nella giornata di oggi e ulteriori 100 sbarchi sono previsti domani. “Grazie alla collaborazione di tutti – spiega Giampedrone – in 48 ore dall’arrivo della nave, saranno sbarcati tutti i 1537 passeggeri che erano a bordo della nave al momento del suo arrivo a Genova. Già nella giornata di ieri sono scesi 535 passeggeri, accompagnati immediatamente nelle loro destinazioni di residenza. Oggi sono riprese le operazioni: entro questa sera sono previsti complessivamente 902 sbarchi, di cui 440 già effettuati in mattinata”.

Domani è previsto lo sbarco degli ultimi 100 passeggeri, che, a differenza degli altri accompagnati alle loro destinazioni con pullman dedicati, lasceranno la città con voli di linea in partenza dal Cristoforo Colombo. “Concluse le operazioni di sbarco dei passeggeri – prosegue l’assessore – inizierà il piano di alleggerimento della nave per quanto riguarda i 900 membri dell’equipaggio: come già annunciato nei giorni scorsi a bordo della nave dovranno rimanere al massimo 200 unità di personale”.

Il tavolo di coordinamento tornerà a riunirsi domani, venerdì 24 aprile, alle 11 per fare il punto della situazione.