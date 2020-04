Coronavirus, secondo vigile del fuoco positivo al virus: “E’ emergenza, squadre a ranghi ridotti”

Genova. Un nuovo caso di contagio all’interno delle file dei Vigili del Fuoco genovesi, il secondo nel giro di pochi giorni, scoperto grazie ai tamponi pagati dal gruppo spontaneo “Gli amici di Marius”.

Ed è emergenza: “Abbiamo molti assenti perchè malati – spiega Stefano Giordano del sindacato di base – e le squadre viaggiano e operano sotto organico, per coprire tutti i turni e le zone. Ma la cosa peggiore è che non sappiamo chi di noi è eventualmente contagiato”.

Sì perchè come scritto in questi giorni su Genova24 al momento non è arrivato nessun test da parte dei “piani alti”: i tamponi che sono stati fatti sono stati comprati inizialmente “di tasca propria” da parte dei lavoratori, che poi hanno ricevuto la donazione da parte dei ragazzi uniti da ricordo della vittima del Morandi.

“Due su due – commenta Giordano – e temiamo che la diffusione del contagio possa essere più pesante. Andremo avanti con le verifiche, ma siamo già in emergenza, rischiamo il collasso”