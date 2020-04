Coronavirus, riconoscimento economico per personale sanitario operativo in emergenza

Genova. Un riconoscimento anche economico per tutto il personale medico sanitario che in queste lunghe settimane di emergenza si stanno spendendo notte e giorno nei nostri ospedali e in tutto il territorio.

La decisione arriva da Roma, a cui Regione Liguria aderirà, come ha spiegato l’assessore alla sanità Sonia Viale: “Attiveremo un tavolo regionale che traccerà un percorso per arrivare a questo riconoscimento”.

Un riconoscimento che sarà dedicata solo a chi si è effettivamente speso: “Per questo motivo dovremo trovare criteri giusti, precisi e trasparenti”.