Coronavirus, rallentano i nuovi contagi ma tornano a crescere gli ospedalizzati: 49 solo al San Martino

Genova. I casi di positività al Coronavirus attuali – il dato fornito da Alisa e Regione diversamente da quello comunicato dalla protezione civile è epurato dai guariti e dai deceduti – sono 4761. Parliamo di 11 casi positivi in più, a bilancio, rispetto a ieri, uno fra i dati più bassi degli ultimi giorni, ed è riferito a un buon numero di tamponi, 1179. Purtroppo continua a essere molto alto il dato relativo ai decessi, 33 quelli registrati oggi in Liguria, portando a 988 il numero dei morti.

Il totale degli ospedalizzati in Liguria cresce di 28 unità: sono 1008 di cui 94 in terapia intensiva, soprattutto in alcuni dei presidi genovesi come il Villa Scassi o il San Martino lo stress resta alto con rispettivamente 11 e 49 pazienti in più. Le persone in cura a domicilio sono 2455, 61 in meno rispetto a ieri.

I clinicamente guariti sono 1298 (44 in più di ieri) e quelli guariti definitivamente sono 1013, 51 più di ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria perché contatto di caso sono 2610 di cui 467 a Genova.