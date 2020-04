Coronavirus, per la prima volta nessun morto al Galliera nelle ultime 24 ore

Genova. Era già successo, nei giorni scorsi, che uno dei bollettini relativi ai decessi che quotidianamente vengono inviati dalla Asl 3 e dalle aziende ospedaliere fosse, finalmente, vuoto. Era proprio un bollettino della Asl 3 che comunica i dati di Villa Scassi, Gallino, Colletta e Micone.

Oggi è la direzione dell’ospedale Galliera a riferire che dalle 14 di ieri alle 14 di oggi nessun paziente è morto di Covid-19 o con comorbidità a esso.

Trend in calo ma, purtroppo, non siamo ancora a parlare i decessi arrestati. Dal policlinico San Martino, anche oggi 5 morti:

un paziente nato a Calasetta e residente a Genova di 88 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

un paziente nato in provincia di Grosseto e residente a Genova di 71 anni, presso il Padiglione 12.

una paziente nata e residente a Genova di 88 anni, presso il Padiglione 12.

un paziente nato a Cremona e residente a Genova di 73 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

una paziente nata e residente a Genova di 84 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Ad ora al San Martino sono 20 i ricoverati in Malattie Infettive, 27 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 12 al Padiglione 10, 71 al Padiglione 12, 9 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano, 3 i pazienti nel

reparto Covid per pazienti oncologici.

Anche al villa Scassi registrati quattro decessi

Donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 27/4/2020 nel reparto di Medicina

Uomo di 88 anni, con comorbidità, deceduto il 27/4/2020 nel reparto di Pneumologia

Uomo di 90 anni, con comorbidità, deceduto il 28/4/2020 nel reparto di Medicina

Donna di 88 anni, con comorbidità, deceduta il 28/4/2020 nel reparto di Medicina