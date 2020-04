Coronavirus, Pasqua di dolore al Villa Scassi: morta infermiera in servizio al reparto Covid

Genova. Si chiamava Anna Poggi, tra pochi mesi sarebbe andata in pensione. È morta ieri, alla vigilia di Pasqua, dopo aver prestato servizio durante gli ultimi giorni della sua vita nella trincea più dura di tutte. Lavorava all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena nel reparto di medicina d’urgenza, riconvertito nelle scorse settimane per fornire assistenza ai soli malati di coronavirus.

La notizia si è sparsa in poche ore nei gruppi e nelle chat degli infermieri. Da quanto riferiscono i suoi colleghi, era stata messa in isolamento a casa dopo che aveva presentato i primi sintomi. Sottoposta a tampone, era risultata positiva. Poi l’aggravamento della malattia. La donna, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata scoperta agonizzante dal figlio che non riusciva più a mettersi in contatto con lei. Soccorsa e trasportata in condizioni disperate all’ospedale Galliera, è deceduta nel giro di qualche ora.

Anna Poggi, da quanto risulta al momento, è la seconda vittima di coronavirus accertata tra gli infermieri genovesi. L’altro è stato Marco Offredi, 61enne, in servizio presso la residenza Valpolcevera di Genova, padre di una bimba di otto anni. Al Villa Scassi è morto anche il primo medico genovese vittima di coronavirus, e su quell’ospedale si erano accesi nelle scorse settimane i nostri riflettori per l’allarme lanciato dai professionisti che denunciavano l’impossibilità di curare tutti i pazienti.