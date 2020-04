Coronavirus, Pasqua blindata: a Sestri Ponente la polizia locale controlla anche i bus Amt

Genova. Pasqua blindata non solo sulle riviere della Liguria ma anche in città dove sono attivi una quarantina di posti di blocco della polizia locale per verificare le ragioni dei (pochi) spostamenti in una festa che trascorre all’insegna dell’emergenza coronavirus.

E ad essere controllati, come ci dimostra la foto inviata in redazione da un nostro lettore, non sono solo i veicoli privati ma anche i mezzi pubblici Amt. Nell’immagine, sebbene un po’ sfocata, si può notare un bus della linea 1 fermo al posto di blocco in via Merano a Sestri Ponente con gli agenti intenti a compiere accertamenti. Dalla centrale dei vigili riferiscono che di norma i mezzi pubblici non vengono controllati, a meno che il personale non noti qualche presenza sospetta di passeggeri a bordo.

Per le strade, lo ricordiamo, ci sono cinquecento uomini tra polizia municipale e volontari della protezione civile. Ma anche polizia stradale in autostrada, carabinieri, polizia di Stato, capitaneria di porto per monitorare le spiagge, droni dall’alto per impedire assembramenti. A Genova non sono chiusi solo i parchi per effetto dei provvedimenti del Governo, ma anche i lungomare, gli accessi alla battigia e le aree picnic sulle alture della città.