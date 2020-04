Coronavirus, oltre 5000 positivi in Liguria, finalmente una frenata nei decessi

Genova. Sono 5119 i casi attualmente positivi al Coronavirus in Liguria, 35 più rispetto a ieri, ma ricordiamo che al dato riportato da Alisa e Regione al Ministero vanno aggiunti i decessi, che oggi sono 13, un numero più basso alla media delle ultime settimane, e i guariti definitivamente, 82 in più rispetto a ieri. Quindi il numero di casi di positività al Coronavirus in Liguria di inizio emergenza, come riportano anche le tabelle della protezione civile, ammonta a 5214 unità.

Numeri che sono persone, naturalmente, è che fotografano solo in parte la diffusione del virus sul territorio regionale. Ma intanto va registrato il continuo trend di diminuzione degli ospedalizzati, 799, 38 in meno rispetto a ieri, crescono solo all’interno della asl 4 di appena 4 unità. Stabili le terapie intensive. Mentre aumenta il numero dei pazienti seguiti in isolamento domiciliare, 2772, 29 più di ieri, anche per via del lavoro svolto dai gruppi medici territoriali, i cosiddetti gsat.

I soggetti in sorveglianza attiva nell’asl 3 genovese sono 457, 359 nell’asl 4. I contagiati certificati da tampone a Genova e provincia sono 3024.