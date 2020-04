Coronavirus, obbligo di mascherina, l’apertura di Toti: “Ma prima dobbiamo distribuirle a tutti”

Genova. “Stiamo ragionando” sull’uso obbligatorio della mascherina “in alcune situazioni specifiche in cui questa sia richiesta”. Questa la dichiarazione del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che in qualche modo ha aperto ad eventuali provvedimenti in tal senso.

Secondo il governatore il dispositivo di protezione individuale: “è utile quando la indossano tutti e si sta in ambienti che per necessità ci impediscono di mantenere le distanze. Non credo sia obbligatorio indossarla sempre e comunque. In ogni caso non sarebbe stato possibile farlo finora, perché per rendere obbligatoria una cosa questa dovrebbe essere disponibile e gratuita per tutti, cosa che avverrà entro la settimana”.

Regione Liguria ha annunciato da giovedì la distribuzione di confezioni da due mascherine per ogni cittadino attraverso edicole, farmacie e tabaccherie. “Dopodiché ragioneremo coi tecnici della nostra sanità ove renderne obbligatorio l’uso, secondo indicazioni scientifiche e non secondo un impulso”, conferma Toti.