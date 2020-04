le misure

Coronavirus, nessun caso positivo nel carcere di Marassi. Videochiamate whatsapp per i colloqui con i parenti

Le misure messe in campo per fronteggiare l'emergenza: chi arriva fa quarantena fiduciaria in cella di isolamento

Più informazioni su carcere marassi

carcere marassi coronavirus

coronavirus Genova