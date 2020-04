Coronavirus, Lega e M5s auspicano internet gratis e aiuti high-tech per supportare bimbi e studenti

Genova. Scuole chiuse ben oltre il 13 aprile e stretta sulla questione passeggiate con i bambini. Di fronte a queste prospettive la politica locale spinge per rendere meno complicata la vita dei minorenni.

Il capogruppo della Lega in Regione Franco Senarega ha presentato un ordine del giorno con cui intende sollecitare il Governo, all’interno della Conferenza Permanente Stato – Regioni, della Conferenza Unificata Stato – Regioni e Stato – Città e Autonomie Locali e presso le altre opportune sedi istituzionali competenti, ad attuare misure che prevedano il potenziamento del servizio Internet e la possibilità di connettersi gratuitamente al web, permettendo così agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie liguri di usufruire con più facilità della didattica a distanza.

“Si tratta di una misura temporanea e di buonsenso per agevolare le famiglie della nostra regione che sono costrette ad affrontare a casa la non semplice situazione di emergenza”, dice Senarega.

Andrea Melis, consigliere regionale ligure del M5s, ne fa una questione di diritto all’istruzione:

“La Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina – spiega Melis – ha infatti firmato il Decreto per distribuire alle scuole, in attuazione del Decreto legge del Governo ‘Cura Italia’, la cifra di 85 milioni che servirà per il potenziamento della didattica a distanza: di questi, alla Liguria arriveranno circa 1,8 milioni”.

“Se, come anticipato dall’assessore competente Cavo, la Regione Liguria affiancherà il Decreto con ulteriori risorse per sostenere questo filone ancora meglio. Importante, in questo momento cruciale, sostenere sia la diffusione di dispositivi digitali per la fruizione della didattica a distanza come tablet o computer portatili, sia l’accesso a internet perché ovviamente fondamentale anche attraverso il sostegno informativo aiutare le famiglie ad effettuare le scelte più idonee”, aggiunge.

“La didattica a distanza necessita più che mai di un sostegno informativo, anche al fine di capire quali sono le possibili scelte: oggi ad esempio il mercato offre principalmente connessione a internet tramite il telefono di casa oppure dei modem che lavorano con una SIM dati come il telefono. Hanno costi e modalità di funzioni differenti e le famiglie vanno aiutate nella scelta ottimale con un piano informativo che ovviamente non entri nel merito dei singoli produttori ma sul funzionamento”, conclude il pentastellato.