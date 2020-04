Coronavirus, l’Amico ritrovato riapre con orario ridotto: “Non è la nostra idea di libreria ma vogliamo dare un segnale”

Genova. Se molte librerie indipendenti in tutta Italia decidono di non riaprire nonostante il dpcm del presidente Conte (Qui la lettera in cui spiegano il perché) l’Amico ritrovato di via Luccoli con un post su facebook spiega la sua decisione di riaprire seppur parzialmente e soprattutto le modalità.

“Non pensavamo di ripartire per primi, e abbiamo non pochi dubbi sulle condizioni in cui farlo. Non è certo questa la nostra idea di libreria, uno spazio di incontro dove tornare a riabbracciarsi – spiegano i soci in un post – In ogni caso vogliamo anche noi dare un segnale e dunque saremo qui.

Martedì 14 le librerie saranno ancora chiuse per una pulizia straordinaria degli spazi. Riapriranno mercoledì 15 con orario ridotto, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14.

“Cerchiamo di garantire il servizio tutelando chi è chiamato a lavorare, perciò domandiamo a tutti un piccolo sforzo di responsabilità: vi chiediamo di venire in libreria indossando la mascherina, rispettando il distanziamento previsto (l’ingresso verrà regolamentato) e le regole di accesso. Soprattutto vi chiediamo per quanto possibile di arrivare con richieste precise, purtroppo non è ancora il momento di lasciarsi andare e perdersi tra il profumo dei libri”.

Restano i consigli sulla pagina fb per per richieste e suggerimenti.

Per chi resta a casa non si ferma il servizio di consegna a domicilio: Gli ordini possono essere mandati via mail a libreria@amicoritrovato.it,