Coronavirus, la Regione: “Aiuteremo le aziende che si riconvertono per produrre mascherine”

Genova. Su proposta dell’assessorato allo sviluppo economico, è stata istituita una cabina di regia che porterà alla creazione di una task force regionale per supportare le imprese che stanno, o che abbiano intenzione di, riconvertire la propria attività per produrre materiale sanitario, a fronte dell’emergenza coronavirus.

“Ci siamo messi nei panni di chi, armato di buona volontà, mette a disposizione della collettività le proprie competenze imprenditoriali, ma viene frenato dai grovigli procedurali che riserva la burocrazia, ancor di più in un ambito sconosciuto come può essere quello scientifico-sanitario per attività di diversa natura” spiega l’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti.

Il ruolo di Regione Liguria sarà quello di coordinare e supportare questa cabina di regia, che vedrà coinvolte da un lato il gruppo Rina e l’Iit per l’ambito scientifico-sanitario, dall’altro le associazioni regionali di Confindustria, le due Camere di Commercio, Cna e Confartigianato per quanto riguarda l’ambito consulenziale e il riallineamento della domanda e dell’offerta di questi dispositivi, anche in virtù dell’articolo 15 del Decreto Cura Italia che specifica che le aziende che intendono realizzare o importare mascherine chirurgiche o dpi devono inviare un’autocertificazione rispettivamente all’Istituto Superiore di Sanità e all’Inail.

“Siamo convinti di poter fornire un primo orientamento alle molte imprese liguri che hanno già offerto la propria disponibilità – aggiunge Benveduti -, per accompagnarli nel percorso di riconversione. Sarà poi necessario comprendere come, passata la prima emergenza, mantenere e sviluppare queste nuove possibili iniziative produttive”.

“Nei prossimi giorni sarà a disposizione delle imprese un’informativa sul sito di Regione Liguria, in modo da fornire alle attività un primo indirizzo. Come Regione, inoltre, cercheremo il modo di offrire anche un fattivo supporto economico a sostegno di queste imprese nel prossimo futuro” conclude Benveduti.