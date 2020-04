Coronavirus, la pubblica assistenza di Molassana acquista una barella di contenimento

Genova.Grazie alle donazioni in particolare della Cressi Sub e di banca Passadore, la pubblica assistenza di Molassana ha acquistato ieri una

na barella da dedicare ai pazienti Covid, utilizzabile sia per il trasporto d’emergenza 118, sia per trasporti organizzati dal Policlinico San Martino di Genova.

La barella, strumento fondamentale per il trasporto in sicurezza dei pazienti contagiati, ha un costo di circa 20 mila euro ed è stato possibile acquistarla solo grazie al contributo di chi ha generosamente donato

“Per questo motivo vogliamo dirvi grazie – scrive su facebook la presidente della pubblica assistenza Eleonora Brillante – senza il vostro immenso aiuto, non potremmo svolgere il nostro prezioso dovere”.