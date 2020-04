Coronavirus, la pallanuoto scende… in vasca: il Quinto raccoglie fondi per il San Martino

Genova. Anche lo Sporting Quinto, l’unica società di pallanuoto genovese che milita nella massima serie italiana, promuove una raccolta fondi per l’emergenza coronavirus a favore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova.

“Vi chiediamo di fare una donazione: anche una piccola cifra, simbolica, può fare la differenza in momenti come questi. L’equivalente di un caffè, di un cappuccino con la focaccia, di un aperitivo o di una pizza: ognuno doni secondo le sue possibilità e la sua sensibilità. Quello che facciamo non è che una goccia nell’oceano, ma senza quella goccia all’oceano mancherebbe sempre qualcosa”, spiega la società.

La raccolta si inserisce nella campagna #GenovaperSanMartino che ha già portato oltre 2 milioni di euro nelle casse del policlinico. Per fare una donazione è stato messo a disposizione un conto PayPal, sul quale si può versare con usando il proprio account o qualunque carta di credito (a questo link)

Tutti i fondi raccolti saranno devoluti alla clinica di malattie infettive del San Martino: “Lo faremo con la massima trasparenza, dando conto delle donazioni ricevute e del versamento finale che effettueremo in favore dell’ospedale. E la società, a raccolta terminata, farà la sua parte. In questi momenti non scendiamo in vasca, perché la partita da giocare, e da vincere, si sta svolgendo nelle corsie degli ospedali”.