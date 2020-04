Coronavirus, la Croce Bianca Genovese dona mascherine alla cittadinanza: i quartieri interessati

Genova. Grazie anche alle recenti donazioni di materiale sanitario, la Croce Bianca Genovese donerà ai cittadini che ne faranno richiesta, 600 mascherine chirurgiche.

Questa riserva è stata destinata alla popolazione al netto delle mascherine necessarie per i servizi di urgenza sanitaria e di trasporto, e in generale di quelle necessarie al funzionamento in sicurezza.

Per mettersi in lista i residenti dei quartieri di Foce, Carignano, Portoria, San Martino e Albaro potranno inviare una mail entro le ore 23.59 di lunedi 6 aprile a: vorreilamascherina@crocebianca.it, con nome, cognome, indirizzo e telefono.

“I nostri volontari recapiteranno a domicilio un pacchetto con 3 mascherine in modo da poter aiutare circa 200 famiglie, naturalmente fino ad esaurimento scorte – fanno sapere in una nota stampa- Coloro che acquisteranno le uova pasquali della Croce Bianca Genovese, riceveranno 2 mascherine insieme al pacchetto. Non è molto ma è ciò che possiamo permetterci: ringraziamo la cittadinanza per il consueto sostegno”.