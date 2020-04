Coronavirus, Jack Savoretti incide con i fan la sua prima canzone in italiano: il ricavato al San Martino

Genova. L’italiano lo parla benissimo, ma una canzone in questa lingua ancora gli mancava. Lo hanno aiutato i fan che grazie a Instagram hanno composto con lui il testo di “Andrà tutto bene“. Jack Savoretti, cantautore ed ex modello londinese, dalle radicatissime origini genovesi – e genoano sfegatato – pubblicherà questo “suo” primo brano in Italiano e i proventi andranno in beneficienza per sostenere l’attività dell’ospedale policlinico San Martino di Genova nella battaglia al Coronavirus.

“La risposta dell’Italia a questo evento – dice Jack Savoretti – ha aperto la strada al mondo mostrando unità e bellezza in tutte le circostanze”. L’artista ha registrato il brano a casa, nel suo studio sulla traccia prodotta da Cam Blackwood, gli archi sono arrangiati ed eseguiti da Davide Rossi e mixati da Daniel Moyler, tutti da remoto.

L’Ospedale Policlinico San Martino di Genova userà il ricavato per il progetto di crowdfunding #genovapersanmartino. La struttura sta aumentando i posti letto dedicati al reparto di Malattie Infettive, allestendo nuove aree di terapia intensiva e di pronto soccorso, acquistando continuativamente dispositivi di protezione individuale e assumendo medici, infermieri e operatori sanitari, oltre a supportare la ricerca per curare questa malattia. Ecco il testo della canzone:

Andrà tutto bene

In questa notte buia sento

solo il mio cuore che batte

ascoltando il respiro che si perde nel cielo

sta cambiando il mondo

ma a me non va di cambiarlo

la città sembra vuota

ma è piena d’amore

Andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

Quando finirà tutto

ci troveremo davanti a un tramonto

sentiremo più forte la magia di un momento

tra i colori del mare e un ponte che ci porta altrove

troveremo le parole

romperemo il silenzio

Andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi

E quando arriva primavera

nasceremo come un fiore

torneremo a cantare

Andrà tutto bene

non sentiamoci divisi

c’è ancora tempo per amare

Andrà tutto bene

siamo distanti ma uniti

dal desiderio di tornare

tornare liberi