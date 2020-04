Coronavirus, ipotesi mascherine chirurgiche obbligatorie per viaggiare sui mezzi Amt

Genova. Mascherine chirurgiche obbligatorie per salire a bordo degli autobus, della metropolitana o di altri mezzi Amt. La proposta, avanzata dai sindacati del trasporto pubblico durante una riunione in video conferenza con il sindaco e parte della giunta.

I segretari territoriali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal ed Ugl-Fna avevano chiesto un confronto circa una settimana fa per discutere del nuovo modello di Tpl che l’azienda dovrà mettere in campo considerando le mutate esigenze di mobilità della cittadinanza e i nuovi vincoli di distanziamento interpersonale previsti dalle norme, oltre che dal buon senso.

“Il sindaco – dicono i sindacati – si è espresso favorevolmente all’utilizzo delle mascherine chirurgiche da parte dei passeggeri trasportati, tali modifiche di accesso ai mezzi, avendo anche una forte componente di carattere “politico”, dovranno preventivamente essere discusse e concordate con il governatore della Liguria Giovanni Toti, da parte nostra è auspicabile che tali interventi si possano rendere operativi già entro la fine del mese corrente”.

Si è discusso anche di questioni economiche. Il Comune sta quantificando i possibili interventi per sostenere il bilancio di Amt tenendo conto che, a oggi, si è registrata una forte riduzione sui ricavi già per otto settimane. Inoltre è emerso che Regione e Comune di Genova hanno garantito i puntuali pagamenti delle quote relative ai contratti di servizio, rendendosi disponibili anche ad anticipare parti delle stesse e di ulteriori voci di arretrati ancora da liquidare.

Dal Comune di Genova una rassicurazione anche su stipendi ed emolumenti, oltre alla rassicurazione di Amt sul pagamento regolare degli stipendi fino al mese di giugno: “il sindaco ha affermato che garantirà la corresponsione degli emolumenti, anche con l’aiuto degli ammortizzatori sociali, a tutti i dipendenti del Comune di Genova, della Città Metropolitana e delle società partecipate per tutto l’anno in corso”, riportano i sindacati del trasporto pubblico.

Tra le proposte avanzate, e sul quale la giunta si è detta concorde, quella di utilizzare la polizia locale per verificare i modelli di autodichiarazione a bordo dei mezzi Amt e successivamente anche in ausilio al personale di verifica, l’inclusione dei sindacati in un comitato tecnico che avrà il compito di definire un protocollo finalizzato al rispetto delle misure igienico sanitarie a bordo dei mezzi in vista dell’inizio della fase 2.