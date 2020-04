Coronavirus, in via Sestri spuntano le transenne: “per fare ordine tra le file dei negozi”

Genova. Sgonfiate almeno in parte le polemiche dei giorni scorsi, in via Sestri, la strada pedonale (rim)balzata agli onori delle cronache per via di presunti o reali assembramenti e per le querelle politiche che sono succedute, stamani si è risvegliata con alcune transenne montate, su entrambi i lati del percorso.

“Le transenne – spiega Massimo Romeo, assessore al Territorio del municipio Medio Ponente – sono state montate in accordo con il centro integrato di via, quindi i negozianti, e con la polizia locale, al fine di agevolare la disposizione delle file per accedere ai negozi, in modo che le code si dispongano radenti ai muri e non verso il centro via”.

Questo sistema potrebbe consentire quindi di fare un po’ di ordine e di evitare la sovrapposizione di code tra vari negozi in modo da rendere più facile il distanziamento sociale. Soprattutto nella parte più a levante di via Sestri sono, infatti, presenti diverse attività commerciali aperte in linea con il dpcm ed è inevitabile, o quasi, che il numero di cittadini sia alto.