Coronavirus: in un mese 40 dimessi da Villa Serena, 14 i pazienti ancora ricoverati

Genova. Nel primo mese di collaborazione fra Villa Serena, casa di cura privata che fa parte di Gvm Care & Research, l’Ospedale Galliera e la Asl 3 genovese, sono stati dimessi dalla clinica 40 pazienti e il flusso di accessi e dimissioni resta costante.

La direzione della clinica dichiara: “All’inizio dell’emergenza Villa Serena si è resa subito disponibile al Ssn con l’obiettivo di liberare posti letto negli ospedali per destinarli ai pazienti Covid19”. Inoltre sono state attivate immediatamente le misure di sicurezza per pazienti e operatori per garantire una struttura Covid free.

Grazie all’accordo realizzato con tempi tecnici particolarmente rapidi fra Alisa, Asl 3, l’Ospedale Galliera e Villa Serena, i chirurghi degli ospedali possono operare presso la clinica che mette a disposizione i propri spazi, l’assistenza ospedaliera e gli anestesisti.

Dal 6 aprile sono stati realizzati 24 interventi chirurgici oncologici e già dal 18 marzo sono stati ricoverati 16 pazienti internistici per un totale di 40 pazienti dimessi. A oggi sono ricoverati 14 pazienti e proseguono nuovi ingressi e dimissioni.