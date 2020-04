Coronavirus, in tre nel circolo chiuso: individuati (e multati) grazie alle auto parcheggiate

Genova. Si sono dati appuntamento all’interno del circolo privato gestito da uno di loro pensando che, una volta chiusi dentro, avrebbero potuto trascorrere una serata in compagnia senza dare nell’occhio.

A tradirli però le loro auto parcheggiate all’interno dell’area di un distributore di benzina non operativo, adiacente al circolo.

E’ successo ieri sera in via Ronchi a Multedo. Gli agenti delle volanti hanno subito notato le auto e stavano ancora procedendo al controllo delle targhe quando dal locale sono usciti i tre proprietari. Molteplici e discordanti le versioni addotte dai tre uomini sul motivo che li avrebbe portati a incontrarsi.

Tutte poco credibili per i poliziotti che li hanno sanzionati. Anche in questo caso, il locale dovrà rimanere chiuso per 5 giorni.