Coronavirus, in tre in auto con grimaldelli a hashish: multati e denunciati

Masone. Sono stati fermati in auto dai carabinieri di Campo ligure con hashish e grimaldelli. Protagonisti tre giovani, una 23enne di Ovada e due ragazzi di 18 e 23 anni.

A bordo dell’auto della ragazza sono stati trovati anche dei grimaldelli, mentre i maschi avevano in tasca alcuni grammi di hashish.

Per i tre è scattata la sanzione amministrativa per il mandato rispetto del decreto coronavirus. Per la ragazza anche la denuncia per il possesso delle chiavi alterate.