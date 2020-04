Coronavirus, in Liguria si continua a morire: gli aggiornamenti in arrivo dagli ospedali

Genova. Mentre scende il numero dei nuovi contagi e delle persone ricoverate in ospedale in Liguria non accenna ad arrestarsi l’ondata di decessi, ferma da settimane alle stesse cifre. Ieri erano 25 i nuovi morti rispetto al giorno precedente, portando il bilancio totale a 1045 vittime.

Ecco gli aggiornamenti che arrivano dagli ospedali genovesi.

Ospedale Galliera (1 decesso): Uomo, 91 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 17.45 del 23 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità. Il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso.

Ospedale San Martino (4 decessi): Un paziente nato e residente a Masone di 64 anni, presso il Pronto Soccorso. Un paziente nato a Torino e residente a Genova di 79 anni, presso Rianimazione Monoblocco. Una paziente nata a Siracusa e residente a Genova di 91 anni, presso il Padiglione 12. Un paziente nato e residente a Genova di 78 anni, presso il Padiglione 12. Ospedale Villa Scassi (2 decessi): Uomo di 72 anni, con comorbidità, deceduto il 23/4/2020 nel reparto di Unità di crisi Covid DEA. Uomo di 78 anni, con comorbidità, deceduto il 24/4/2020 nel reparto di Obi Covid

