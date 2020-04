Coronavirus, in Liguria rallenta ancora la curva dei decessi. E quattro ospedali adesso sono “vuoti”

Genova. Sono 5.166 le persone positive al coronavirus in Liguria, 47 in più rispetto a ieri secondo il bollettino diffuso da Regione Liguria col flusso dati di Alisa e ministero della salute. Sono infatti 117 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono 59 guariti con doppio tampone negativo e 11 morti. Ed è quest’ultimo il dato più rassicurante che testimonia per il secondo giorno il rallentamento della curva dei decessi.

Sale così a 1.150 il numero delle persone che non ce l’hanno fatta, mentre i pazienti clinicamente guariti, ancora positivi al coronavirus, sono 1.590 (42 più di ieri), quasi come i guariti con doppio test negativo che ammontano a 1.571. Salgono a 47.220 i tamponi effettuati, 1.501 in più di ieri.

Negli ospedali liguri sono ricoverate 767 persone (32 in meno da ieri) di cui 70 in terapia intensiva. Ecco la situazione nelle strutture genovesi

San Martino: 156 di cui 21 in terapia intensiva (10 meno di ieri)

Evangelico: 28 di cui 2 in terapia intensiva (1 meno di ieri)

Galliera: 100 di cui 2 in terapia intensiva (5 meno di ieri)

Gaslini: 5 di cui 0 in terapia intensiva (come ieri)

Villa Scassi: 109 di cui 15 in terapia intensiva (11 meno di ieri)

Sestri Levante: 56 di cui 4 in terapia intensiva (1 meno di ieri)

Risultano al momento privi di pazienti Covid Gallino, Micone, Colletta e Lavagna.

Al domicilio in isolamento domiciliare 2.809 pazienti (37 più di ieri), di cui 476 nel territorio di Asl 3 e 357 in quello di Asl 4.