Coronavirus, in Liguria superata quota 1000 morti: altri 32 decessi in un solo giorno

Genova. Sono 4.811 oggi – 50 più di ieri – le persone positive al coronavirus in Liguria: rispetto a ieri si registrano 154 nuovi contagi in base a 1.804 tamponi, 32 decessi e 72 persone guarite con doppio tampone. Sono i dati che emergono dal bollettino diffuso da Regione Liguria incrociando i flussi di Alisa e del ministero della salute.

Sale dunque a 1.020 il numero dei morti dall’inizio dell’emergenza, mentre sono 1.085 i guariti con doppio tampone negativo e altre 1.335 persone (37 più di ieri) restano positive ma sono clinicamente guarite e dimesse dall’ospedale. Curati a domicilio 2.524 pazienti di cui 480 nel territorio di Asl 3 e 377 in quello di Asl 4.

Per quanto riguarda l’affollamento degli ospedali, i ricoverati sono 952 in tutta la Liguria, di cui 92 in terapia intensiva, 56 in meno rispetto a ieri. Ecco la situazione dettagliata nelle strutture genovesi.

Asl3 Villa Scassi = 146 (16 UTI)

Asl3 Gallino = 1

San Martino = 207 (30 UTI)

Galliera = 110 (7 UTI)

Evangelico = 43 (2 UTI)

Gaslini = 3

Asl4 = 57 (6 UTI)