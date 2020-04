Coronavirus, in Liguria i morti non scendono ancora: in un giorno altri 29 decessi

Genova. Sono 4.872 le persone attualmente positive al coronavirus in Liguria, di cui 2.789 in provincia di Genova, mentre il bilancio totale dei morti è salito a 1.074. Emerge dall’ultimo bollettino della Regione in base al flusso di dati di Alisa e del ministero della salute.

Rispetto a ieri si segnala un aumento del numero di deceduti pari a 29 persone, numero in linea con quello dei giorni scorsi che evidenzia come la curva dei decessi non accenni a scendere. Rispetto a ieri ci sono anche 124 nuovi contagiati (dato in base a 1.721 tamponi, per un totale di 39.563 dall’inizio dell’emergenza) e 79 guariti con doppio test negativo (in totale sono 1.225). I positivi clinicamente guariti in cura a casa sono 1.435, cresciuti di 45 unità in ventiquattr’ore.

Negli ospedali la situazione è meno critica. Attualmente i pazienti ricoverati sono 847 (27 meno di ieri) di cui 87 in terapia intensiva (4 meno di ieri), mentre la maggior parte, 2.590, sono a domicilio. Ecco la situazione nelle strutture in provincia di Genova.