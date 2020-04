Coronavirus, in Liguria altri 38 morti nell’ultima giornata: gli ospedali continuano a svuotarsi

Genova. Sono 4.604 le persone positive al coronavirus in Liguria, 65 in più rispetto a ieri. Nell’ultima giornata sono stati analizzati 1236 tamponi, per un totale di 28.181 dall’inizio dell’emergenza. Il bilancio dei morti sale a 866, con 38 nuovi decessi in un giorno. Sono i dati che emergono dal bollettino emesso dalla Regione in base al flusso di Alisa e del ministero della salute.

Salgono dunque a 6.188, secondo la protezione civile nazionale, i casi totali dall’inizio dell’emergenza (149 nuovi contagiati rispetto a ieri). Qui abbiamo spiegato la differenza tra i due metodi di calcolo.

Scendono i ricoverati in ospedale, che sono in tutto 1.002 (58 in meno da ieri), di cui 105 in terapia intensiva (due in più). Gli altri 2.455 sono in cura a domicilio, 80 in più rispetto a ieri. Clinicamente guarite 1.147 persone (più 43 rispetto a ieri), mentre i guariti con due test negativi consecutivi sono 716 (rispetto a ieri 46 in più).

Ospedalizzati:

Asl1 = 163 (15 UTI)

Asl2 = 161 (13 UTI)

Asl3 Villa Scassi = 152 (19 UTI)

Asl3 Gallino = 4

San Martino = 209 (31 UTI)

Galliera = 118 (7 UTI)

Evangelico = 55 (5 UTI)

Gaslini = 4

Asl4 = 51 (7 UTI)

Asl5 = 85 (8 UTI)

Positivi per provincia:

IM = 860

SV = 611

GE = 2.650

SP = 479

non assegnati = 4

Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 2.783

Asl1 = 541

Asl2 = 822

Asl3 = 604

Asl4 = 375

Asl5 = 441