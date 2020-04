Coronavirus, in Liguria 4750 positivi ma per la prima volta i guariti superano i morti

Genova. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza coronavirus i pazienti guariti in Liguria superano i morti, almeno secondo i dati comunicati dalla Regione nel bollettino quotidiano. Ad oggi sono infatti 962 le persone risultate negative a due test consecutivi (se ne registrano 75 nelle ultime ventiquattr’ore) mentre i deceduti salgono di altre 29 unità e raggiungono quota 955.

In tutto sono 4.750 i contagiati al momento positivi in Liguria, con un incremento di 37 casi rispetto a ieri. Un aumento frutto di 141 nuove positività su un totale di 1.456 nuovi tamponi eseguiti (dall’inizio dell’emergenza ne sono stati fatti 33.007), a cui vanno sottratti i 29 decessi e 75 guariti. Cala anche il numero degli ospedalizzati (980, rispetto a ieri sono 6 in meno) di cui 102 in terapia intensiva (uno in meno). Aumentano i pazienti a domicilio (2.516, più 12).