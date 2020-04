Coronavirus, il consigliere della Lega Bertorello multato dalla polizia locale

Genova. C’è anche il consigliere comunale della Lega Federico Bertorello tra le vittime del decreto Covid: domenica mattina il consigliere è stato fermato dalla polizia locale mentre si trovava con il cane sul lato a mare di Corso Italia una delle zone vietate dall’ordinanza del Comune di Genova del 3 aprile.

“Mi avevano segnalato la presenza di numerose persone a correre – ha spiegato il consigliere – e sono andato a controllare. Ero uscito col cane ed ero andato a comprare il pane e così invece di tornare a casa sono andato a controllare”.

Il consigliere ha giustificato la sua presenza con il suo ruolo istituzionale ma questo non è bastato a evitargli la sanzione da 280 euro: “Ho detto ai vigili che ero un consigliere e che tra i miei compiti rientra anche quello di verificare una segnalazione. Pagherò la multa, ma non ero lì a correre o a passeggiare. Abito in zona e in quanto consigliere se mi arrivano segnalazioni da parte di cittadini mi sembra che rientri nel mio ruolo verificare”.