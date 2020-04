Coronavirus, il cardiochirurgo Spagnolo: “Eparina utile per trattamento precoce”

Genova. Arriva anche da un luminare della cardiochirurgia genovese la proposta dell’uso dell’eparina per intervenire precocemente sugli effetti del Covid-19.

Salvatore Spagnolo, già responsabile della cardiochirurgia del Policlinico San Martino di Genova, della cardiochirurgia del Policlinico di Monza e oggi corresponsabile della cardiochirurgia dell’Iclas di Rapallo, ha pubblicato un articolo sul tema il primo aprile scorso nel Journal of Cardiology Research Reviews & Reports.

Spagnolo, che ha competenza specifica nel trattamento dell’embolia polmonare massiva anche a livello di tecnica innovativa a livello chirurgico, ha proposto due terapie: il trattamento precoce a domicilio con eparina a basso peso molecolare per prevenire la formazione dei trombi (da somministrare quando i segni dell’influenza non migliorano dopo 3-4 giorni dall’inizio dei sintomi) e l’utilizzo dell’ossigenatore a membrana e dell’inversione dei flussi del circolo polmonare per rimuovere i coaguli periferici nei pazienti gravissimi.

Queste terapie sono state ideate dall’osservazione dell’andamento clinico dei pazienti ricoverati a Codogno: Spagnolo sostiene che questo non è il decorso clinico di una polmonite e ha ipotizzato che la principale causa di morte potesse essere un’embolia polmonare periferica diffusa. L’ipotesi viene sostenuta dai quadri radiologici, dagli studi con AngioTac polmonare e dalle autopsie su 50 pazienti deceduti per Covid-19.

Le modalità con cui i fattori della coagulazione sono alterati non sono ancora ben conosciute ma le conseguenze che ne derivano risultano drammatiche: il virus è in grado di innescare la formazione di quei piccoli trombi che sono stati riscontrati agli esami autoptici.

Spagnolo sottolinea che l’embolia polmonare periferica è ben più severa di quella centrale, arrivando a causare la morte del paziente.

Secondo il cardiochirurgo l’eparina va assunta sotto pelle per impedire la formazione dei coaguli, prevenendo i trombi.

Spagnolo evidenzia che al momento l’eparina viene usata solo in terapia intensiva quando i coaguli sono già presenti nei polmoni.

Nei pazienti gravissimi invece, il luminare sostiene che l’unica possibilità terapeutica è collegare il paziente a una macchina cuore polmone e provvedere all’ossigenazione del sangue mediante un ossigenatore a membrana. Questa terapia si può attuare per una durata di 12-24 ore.

Il flusso di sangue invertito spinge i piccoli coaguli verso l’esterno.

La proposta deriva da una tecnica ideata dallo stesso Spagnolo e applicata per rimuovere i piccoli coaguli e l’aria a fine intervento di embolectomia polmonare, eliminando la causa principale dell’alta mortalità che si registrava negli interventi di embolectomia polmonare.