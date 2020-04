Coronavirus, “il buono della Liguria”: la campagna di Coop per sostenere imprese del territorio

Genova. Coerentemente con la campagna “Chi ama la Liguria oggi la porta a tavola”, promossa dalla Regione per sostenere le imprese locali in questo momento difficile, nei punti vendita di Coop Liguria prosegue fino al 29 aprile la promozione “Il buono della Liguria”, tesa a valorizzare i prodotti del territorio.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con 66 imprese liguri, nasce per promuovere i prodotti locali con un volantino digitale disponibile online e si somma alle consuete azioni di valorizzazione dei prodotti e dei produttori locali, che Coop Liguria attua tutto l’anno.

Tra queste la presenza nei negozi di aree dedicate, dove aggregare ed evidenziare i prodotti del territorio; la proposta costante di un assortimento di ortofrutta sfusa locale, in collaborazione con la Cooperativa L’Ortofrutticola di Albenga e Agroalimentare Sarzanese.

Infine la valorizzazione delle produzioni locali attraverso i marchi “Orto Qui”, realizzato assieme a Coop Lombardia e Nova Coop, per evidenziare le produzioni ortofrutticole liguri, piemontesi e lombarde, e “Pescato nel Mar Ligure”, realizzato con Legapesca per evidenziare il pesce locale.

Anche se in questo momento siamo tutti chiamati a rispettare le regole e a evitare gli spostamenti, facendo la spesa nel punto vendita più vicino a casa, “Coop Liguria non rinuncia a tutelare il potere d’acquisto dei Soci e dei consumatori (infatti ha bloccato i prezzi dei prodotti confezionati fino al 31 maggio) né a sostenere i produttori locali, sia attraverso le consuete promozioni, sia con azioni straordinarie come quella messa in campo di recente a favore del comparto florovivaistico, tra i più duramente colpiti dalla crisi: per sostenere questi produttori (in Liguria in particolare FlorCoop Sanremo e L’Ortofrutticola di Albenga) è stata realizzata una promozione dedicata su piante e fiori ed è stato riconosciuto ai produttori un contributo aggiuntivo del 25% sul prezzo di acquisto”.