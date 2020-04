Coronavirus, il bollettino dei decessi: per il secondo giorno consecutivo niente morti al Galliera

Genova. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi per coronavirus all’ospedale Galliera nelle ultime 24 ore. Una notizia che rinsalda la speranza e conferma il trend positivo mentre la Liguria si avvia come il resto del paese alla Fase 2 dell’emergenza.

Negli scorsi giorni era già successo uno dei bollettini relativi ai decessi che quotidianamente vengono inviati dalla Asl 3 e dalle aziende ospedaliere fosse, finalmente, vuoto. Era proprio un bollettino della Asl 3 che comunica i dati di Villa Scassi, Gallino, Colletta e Micone.

Ieri sono stati 13 i nuovi deceduti rispetto al giorno precedente, portando così il totale a 1.139 morti in Liguria dall’inizio dell’emergenza secondo il dato ufficiale del ministero della salute. Purtroppo invece dagli altri ospedali arrivano comunicazioni di nuovi decessi. Le riportamo di seguito.

Ospedale San Martino (6 decessi): Una paziente nata nella Repubblica Dominicana e residente a Genova di 67 anni, presso il Pronto Soccorso. Un paziente nato e residente a Mallare (Savona) di 80 anni, presso il Pronto Soccorso. Una paziente nata a Pellegrino Parmense (Parma) e residente a Genova di 95 anni, presso il Padiglione 12. Un paziente nato a Niscemi (Caltanissetta) e residente a Ceranesi di 87 anni, presso il Padiglione 12. Un paziente nato e residente a Genova di 75 anni, presso il Maragliano. Una paziente nata a Fivizzano (Massa-Carrara) e residente a Genova di 77 anni, presso Rianimazione Monoblocco.

Ospedale Villa Scassi (1 decesso): Uomo di 86 anni, con comorbidità, deceduto il 29/4/2020 nel reparto di Degenza Breve

