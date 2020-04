Coronavirus, il bando per sostenere lo sport: finanziamenti ed esenzioni

Genova. Le istituzioni “scendono in campo” per sostenere lo sport, uno dei settori più colpiti da questa emergenza sanitaria, sopratutto per quanto riguarda il mondo dilettantistico.

Comune di Genova ha pubblicato un bando per aiutare tutte le società sportive dilettantistiche che hanno dovuto interrompere le proprie attività in queste settimane: stop al pagamento del canone di concessione per tre mesi, da marzo a maggio e tremila euro a fondo perduto per ogni partecipante.

Le domande dovranno essere presentate entro il prossimo 15 maggio, con una relazione che esplichi tutte le sofferenze gestionali derivanti dalla crisi sanitaria. Sulla pagina del sito web del Comune di Genova è possibile scaricare tutti i documenti necessari.