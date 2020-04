Coronavirus, i Vigili del Fuoco comprano e consegnano alimenti per le famiglie in difficoltà

Genova. Nella giornata di ieri, i Vigili del Fuoco di Rapallo hanno partecipato a una raccolta alimentare, su iniziativa del Comune di Rapallo, per fornire aiuto alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza covid-19.

Il personale ha proceduto con una raccolta economica tra loro stessi e hanno consegnato le derrate acquistate, direttamente al punto di raccolta, presso la sede della Pubblica Assistenza dei Volontari di sant’Anna, alla presenza del Sindaco, Carlo Bagnasco e dell’assessore Filippo Lasinio.

Nelle prossime ore dovrebbero arrivare i risultati degli ulteriori test su alcuni operatori del comando di Genova, malati e con sintomi compatibili al Covid-19; in questo caso a pagare per il test è stato il gruppo spontaneo “Gli Amici di Marius”, nato per ricordare l’amico scomparso nei tragici fatti del 14 agosto 2018.