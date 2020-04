Genova. In tempi di Coronavirus si moltiplicano quotidianamente i gesti di solidarietà e vicinanza a tutti coloro che si stanno prodigando nella lotta all’epidemia e a rendere questi momenti meno difficili.

Questa mattina i panificatori genovesi di Confcommercio hanno consegnato la loro focaccia agli operatori degli ospedali di San Martino e Villa Scassi, un gesto che cerca di sostenere, anche tramite le nostre produzioni locali, il lavoro di chi sta combattendo in prima linea questa grande battaglia comune.

Foto 2 di 2



«Condividiamo con piacere questa bella iniziativa – dichiara l’assessore al Commercio e artigianato Paola Bordilli –. Quando i panificatori mi hanno contattata chiedendomi un aiuto nel mettere a punto la “macchina organizzativa” mi sono subito attivata: è molto positivo, in un momento storico non facile per la città e per la nazione tutta, vedere e sostenere attività solidali di supporto e sostegno che partono proprio del tessuto commerciale cittadino e sono rivolte al personale degli ospedali a cui va tutto il nostro grazie per lo straordinario lavoro che stanno svolgendo in difesa della vita umana».

«I panifici marchio “Focaccia Genovese” aderenti all’Associazione Panificatori di Genova e Provincia di Confcommercio metteranno a disposizione di medici ed infermieri e personale ospedaliero degli ospedali San Martino e Villa Scassi la focaccia genovese – spiega il presidente Gino Petrucco –. Si tratterà di un momento di pausa in cui queste persone che si stanno sacrificando per tutti svolgendo il loro lavoro potranno “staccare” e gustare un assaggio di questa eccellenza genovese preparata secondo il marchio “Focaccia Genovese”».

“Fugassa” in genovese significa “cotta nel focolare”. Anticamente mangiata in chiesa durante i matrimoni al momento della benedizione, da sempre accompagna la giornata dei genovesi dalla colazione insieme al cappuccino, all’aperitivo, gustata con un bicchiere di vino bianco ligure e ai pasti. Ambasciatrice di Liguria, porta il sapore di Genova nel mondo. Il marchio “Focaccia Genovese” la protegge dalle contraffazioni.