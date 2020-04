Coronavirus, i morti in Liguria sono più di 800: a Genova ancora decessi registrati da asl e ospedali

Genova. Continua ad aggiornarsi il bilancio dei decessi per Covid-19 negli ospedali genovesi e dalle asl che comunicano il numero e il profilo dei morti. A Genova l’unica struttura ospedaliera che non comunica il numero dei decessi è l’ospedale Evangelico. Ecco la situazione relativa alle ultime 24 ore.

Ricordiamo che il numero dei morti registrato da asl e ospedali non corrisponde, per questioni metodologiche, al numero complessivo di morti comunicato da Alisa e dal ministero nel tardo pomeriggio.

Aggiornamento ore 16 La Direzione Sanitaria del San Martino segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

Di un paziente nati in Spagna e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di una paziente nata a Pizzo Calabro e residente a Genova di 95 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Di un paziente nato in Tunisia e residente a Genova di 81 anni, presso il Maragliano.

Aggiornamento ore 15.00 La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 5 decessi:

Donna, 82 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 18.05 del 15 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Uomo, 72 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 19.10 del 15 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

Uomo, 93 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 23.55 del 15 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità.

Uomo, 61 anni, di Zoagli, decesso avvenuto alle ore 11.35 del 16 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

Uomo, 72 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 11.45 del 16 aprile, ricoverato presso S.C. Rianimazione, con comorbidità.

Aggiornamento ore 14.40 La direzione medica dell’ospedale Villa Scassi segnala 2 decessi:

Uomo di 97 anni, con comorbidità, deceduto il 15/4/2020 nel reparto di PS/Obi

Uomo di 84 anni, con comorbidità, deceduto il 15/4/2020 nel reparto di PS/Obi

Articolo in aggiornamento