Coronavirus, i contagiati in Liguria sono 4904: lieve calo di decessi e ospedalizzati

Genova. Sono 4904 i positivi in Liguria. Il dato è frutto di 32 nuovi positivi rispetto a ieri, 17 decessi e 79 nuovi guariti con due test consecutivi negativi

I tamponi effettuati nella nostra regione sono in tutto 41125 (1562 più di ieri). Dei contagiati quelli ricoverati nelle strutture ospedaliere sono 842 di cui 83 in terapia intensiva. Oltre la metà degli ospedalizzati si trova in provincia di Genova.

A Genova i ricoverati sono sopratutto al San Martino (161) seguito dal Villa Scassi (130) e dal Galliera (102). Al San Martino i ricoverati sono così distribuiti: 26 i ricoverati in Malattie Infettive, 24 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 11 al Padiglione 10, 64 al Padiglione 12, 10 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 23 al Maragliano.