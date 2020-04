Coronavirus, giornata drammatica per la Liguria con 39 decessi in 24 ore. Terapie intensive in calo

Genova. Ammontano a 3772 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 41 in più rispetto a ieri, e sono 595 i deceduti dall’inizio dell’emergenza, 39 più di ieri. I test effettuati sono 15.533 (486 più di ieri).

Questi i dati aggiornati della giornata odierna, dove si registra sostanzialmente la conferma del rallentamento del trend dei nuovi contagi, ma ancora si paga in termini di decessi il dilagare del contagio delle scorse settimane.

Sono al domicilio 1812 persone (12 più di ieri), clinicamente guariti (ma restano positivi e sono al domicilio) 657 persone (17 più di ieri). I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 180 (20 più di ieri)

Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e Ministero, dei positivi totali, 1303 sono gli ospedalizzati (12 più di ieri), di cui 162 in terapia intensiva (3 meno di ieri) così suddivisi:

• Asl 1 – 215 (di cui 24 in terapia intensiva)

• Asl 2 – 170 (di cui 29 in terapia intensiva)

• San Martino– 320 (di cui 41 in terapia intensiva)

• Evangelico – 61 (di cui 6 in terapia intensiva)

• Ospedale Galliera – 144 (di cui 13 in terapia intensiva)

• Gaslini – 3

• Asl 3 Villa Scassi – 192 (di cui 23 in terapia intensiva)

• Asl 3 Gallino Pontedecimo – 6

• Asl 3 Micone – 3

• Asl 4 – 70 (di cui 9 in terapia intensiva)

• Asl 5 – 119 (di cui 17 in terapia intensiva)

Le persone in sorveglianza attiva sono 3147, così suddivise:

• Asl 1 – 794

• Asl 2 – 628

• Asl 3 – 900

• Asl 4 – 405

• Asl 5 – 420