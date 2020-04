Coronavirus, dalla prossima settimana riaprono 16 uffici postali a Genova e provincia

Genova. A partire dalla prossima settimana riaperti 16 Uffici Postali della provincia di Genova, il cui orario al pubblico era stato temporaneamente rimodulato in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale.

Le sedi cittadine di Via Monte Sei Busi 9r, Via A. Gianelli 68r., Via Di Francia 3B r., Via Multedo di Pegli 133r., Via Assarotti 106r., L.go S.Francesco Da Paola 22r, Via G. Carbone 21r. e Via A. Orsini 15r. saranno operative nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 8:20 alle ore 13:35, mentre quelle di Via Struppa 224/B, Via Borzoli 168/C, P.zza G. Rizzolio 19, Via C. Airaghi 47r., Via Napoli 137/B/r. e Via G. Poirè 12 a Manesseno, saranno attive il martedì, il giovedì ed il sabato negli stessi orari (sabato fino alle ore 12:35).

Nel Comune di Torriglia, aperto il martedì l’Ufficio Postale di Laccio, mentre nel Comune di Davagna l’Ufficio Postale di Scoffera sarà operativo il mercoledi.