Genova. Gli agenti del Commissariato Centro lo hanno pizzicato ieri sera a spasso per la città, in via Doria in zona Principe. Protagonista un 31enne savonese.

Fermato per un controllo il giovane ha dichiarato di trovarsi a Genova “per farsi un giro”.

Per lui è scattata la seconda sanzione poiché già era stato sorpreso a Finale ligure con le medesime giustificazioni.