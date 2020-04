Coronavirus, dal centro storico al Lagaccio per fare la spesa: multato

Genova. E’ stato fermato ai poliziotti del commissariato Pré in via Gramsci in centro storico ieri pomeriggio.

L’uomo, un 38enne ecuadoriano, ha detto che stava andando a piedi a fare acquisti in un supermercato di via del Lagaccio.

Visti i numerosi esercizi commerciali che si trovano nei pressi dell’abitazione dell’uomo i poliziotti hanno considerato la scelta di un itinerario lungo e poco conveniente per raggiungere la sua destinazione come una scusa non credibile ed è scattata la sanzione.