Genova. Da oggi a Genova si iniziano a effettuare i tamponi con il sistema cosiddetto “drive through”, effettuati sui pazienti a bordo della lori auto per accertare la negatività al Coronavirus e quindi la guarigione effettiva.

Si parte alla Fiera di Genova, con un laboratorio mobile della Asl 3. Sono una trentina le persone che saranno sottoposte al tampone, un’operazione che sarà eseguita in appena 8 minuti. I pazienti, se guariti, potranno uscire dalla fase di isolamento obbligatorio e tornare al lavoro e in generale in società.

Il “drive through” è un’operazione regolata e organizzata da Alisa. Solo chi sarà convocato si dovrà presentare. Quindi attenzione, non ha alcun senso presentarsi alla Fiera del Mare pensando di poter effettuare un tampone.

Intanto proseguono gli altri test. Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti è tornato sul tema dei controlli al personale che opera negli ospedali: “Siamo a circa 3mila test effettuati sul personale sanitario, in una decina di giorni pensiamo che tutto il campione che deve essere verificato con test sierologici lo sarà: la percentuale di positivi è sotto al 5% e direi che nei nostri ospedali l’attenzione alla profilassi è stata molto elevata”.

Il governatore ha aggiornato anche sui test effettuati nelle Rsa: su un campione di 12mila ospiti sono 4mila i test effettuati ad oggi.