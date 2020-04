Coronavirus, continuano i decessi a Genova: il bollettino della giornata

Genova. Non si ferma la conta dei decessi riconducibili all’epidemia del Covid-19: anche oggi dalle direzioni sanitarie genovesi sono in arrivo i dati aggiornati.

La Direzione Sanitaria dell’E.O. Ospedali Galliera segnala 3 decessi: uomo, 88 anni, di Cogoleto, decesso avvenuto alle ore 17.00 del 4 aprile, ricoverato presso Pronto Soccorso, con comorbidità, uomo, 81 anni, di Genova, decesso avvenuto alle ore 18.10 del 4 aprile, ricoverato presso S.C. Malattie Infettive, con comorbidità, donna, 73 anni, di Masone, decesso avvenuto alle ore 04.45 del 5 aprile, ricoverata presso S.C. Malattie Infettive con comorbidità.

In tutti questi casi il Covid-19 è stato ritenuto concausa del decesso in base al protocollo nazionale riguardo l’emergenza sanitaria in corso.

