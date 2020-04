Coronavirus, Cgil conferma lo sciopero del 5 aprile: “Supermercati devono restare chiusi”

Genova. Mentre Uil e Cisl hanno concordato con l’assessorato allo Sviluppo economico della Regione la possibilità di chiudere alle 15 i supermercati nella giornata di domenica e nei festivi, per dare almeno un po’ di respiro ai lavoratori del settore ma al contempo non ridurre troppo i tempi di apertura, la Cgil resta ferma sull’opinione che alla domenica questi negozi devono restare totalmente chiusi. I delegati del sindacato hanno scritto e firmato una lettera al governatore Toti e alla giunta.

La domenica i supermercati devono rimanere chiusi

Buongiorno Presidente,

siamo i delegati Filcams Cgil dei supermercati liguri.

Abbiamo appreso che Lei ha firmato una ordinanza che prevede la chiusura dei supermercati alle ore 15 della domenica. Le ricordiamo che ad oggi la quasi totalità dei supermercati chiude alle ore 13 ed alcuni chiudono per l’intera giornata.

Riteniamo il provvedimento assolutamente sbagliato: si lavora già in condizioni non propriamente sicure, si fanno turni molto lunghi per andare a coprire la percentuale di malattia molto alta (50% circa), si fanno spesso turni spezzati, lo stress psicofisico è altissimo, lavoriamo con la paura e la stanchezza, più si va avanti, più aumenta.

Chiediamo con forza di rivedere la sua posizione e far sì che la domenica i supermercati rimangano chiusi, noi pensiamo, e non solo noi ma anche i cittadini, che in questo momento di estrema emergenza dovuta al Covid-19, sarebbe la scelta più corretta sia per i lavoratori, sia per i cittadini; noi per poter far riposare il nostro fisico, il cittadino per evitare di uscire di casa sapendo che la spesa la può fare tranquillamente dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

La invitiamo attentamente a riflettere e a tenere una posizione più forte e decisa come è accaduto in altre regioni (non le elenchiamo le Regioni immaginiamo Lei sappia quali sono).

Le rsu/rsa Filcams Cgil Liguria

Elenco con 173 firme

Genova

1. Giorgia Giurdanella – Basko

2. Massimo Landucci – Basko

3. Pompilio Maria Grazia – Basko

4. Daniela De Battista – Carrefour

5. Paola Solari – Carrefour

6. Bruno Carminati – Carrefour

7. Luciano Tempesta – Basko

8. Alessandra Chiricallo – Carrefour

9. Giovanni Salvi – Gulliver

10. Riccardo Bisio – Metro

11. Paola Nicora – Gulliver

12. Giuseppina Ferrando – Gulliver

13. Ottavia Pozzi – Pam

14. Alessandro Trama – Pam

15. Federica Cossalter – Pam

16. Silvia Duce – Gulliver

17. Marina Muraro – Carrefour

18. Daniela Stasi – Lidl

19. Maura Patergnani – Gulliver

20. Anna Dongo – Carrefour

21. Manuela Perazzo – Gulliver

22. Andrea Tesserin – Carrefour

23. Deborah Zedda – Lidl

24. Andrea Bruno – Metro

25. Ilaria Celano – Pam

26. Cristiano Debarbieri – Pam

27. Isabella Morando – Lidl

28. Simonetta Servente – Carrefour

29. Viviana Ivaldi – Gulliver

30. Mirko Forni– Pam

31. Valentina Strambelli – Lidl

32. Cesare Sapio – Carrefour

33. Marco Denaro – Carrefour

34. Livia Grasso – Carrefour

35. Francesca Altana – Carrefour

36. Anna Dongo – Carrefour

Coop Liguria

1. Ghezzi Daria

2. Verardi Daniela

3. Campoli Vanessa

4. Nosengo Fulvia

5. Monaco Luca

6. Porzio Marina

7. D’amore Cinzia

8. Toni Maria Vittoria

9. Belloni Stefano

10. Ravenna Vincenza

11. Viano Sabrina

12. Piraimo Alessandra

13. Castagnola Stelvio

14. Moggia Daniela

15. Alvino Mara

16. Paravidino Cinzia

17. Macri Paola

18. Visentin Idia

19. Perri Domenica

20. Fasce Flavia

21. Carboni Caterina

22. Luppi Silvia

23. Pastorino Rita

24. Carosso Paolo

25. Rissotto Lidia

26. Tassistro Antonella

27. Lupi Giancarlo

28. Bossi Marina

29. Andreon Ermenegilda

30. Catto Barbara

31. Calandra Daniela

32. Bargeri Alessandro

33. Bottero Marcello

34. Papalia Sara