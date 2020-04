Coronavirus, bus più affollati a Genova: Amt aumenta le corse su alcune linee

Genova. Da lunedì 27 aprile cambiano ancora gli orari delle linee Amt a Genova. Dopo aver monitorato i carichi nell’ultima settimana e aver registrato una maggiore affluenza, l’azienda ha deciso di riprogrammare il servizio sulle tratte più frequentate. Nello specifico verranno aumentate le corse delle linee 1, 7, 13, 17, 18, 20, 35, 36, 44, 67, 82, 189 e 518.

Continuerà da parte di AMT l’attività di monitoraggio dei carichi così da poter effettuare eventuali interventi di rinforzo/diminuzione qualora se ne registrasse la necessità.

I nuovi orari saranno consultabili sul sito AMT e sulla APP. In questo particolare momento può risultare ancora più utile l’utilizzo della APP che consente la consultazione in tempo reale degli orari di arrivo dei bus, così da recarsi alla fermata solo in prossimità dell’arrivo dei mezzi.