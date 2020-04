Coronavirus, Bucci ai genovesi: “Chiedete ai vostri vicini dove stanno andando”

Genova. “Bisogna fare in modo che le persone capiscano che bisogna stare a casa e questo non è un messaggio che deve arrivare solo dall’amministrazione. E’ importante che i genovesi quando vedono i propri vicini di casa uscire gli chiedano dove stanno andando e gli consiglino di uscire il giorno dopo”.

Il sindaco ha voluto ribadire che “non è nostra volontà rovinare la vita” ai genovesi ma è importante evitare gli assembramenti “e se dovete uscire per fare la spesa andate magari al pomeriggio o alla sera, non al mattino nelle ore in cui esce la maggior parte delle persone”. E agli anziani ha ricordato: “Dovete stare a casa e utilizzare il servizio di spesa a domicilio della protezione civile che funziona molto bene”.

A proposito dell’ennesima polemica su via Sestri affollata questa mattina il sindaco ha detto che “non bisogna demonizzare Sestri perché il problema non è solo lì” ma che occorre stare a casa e anche per questo anche questo fine settimana ci saranno 500 persone per strada a controllare il rispetto del decreto.