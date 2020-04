Coronavirus, beve una birra seduto sulla panchina in via Colombo: 400 euro di multa

Genova. C’è il sole, fa abbastanza caldo e per godersi l’aria di primavera ha acquistato una birra per consumarla poi comodamente seduto su una panchina in via Colombo, in pieno centro.

Protagonista un uomo di 48 anni che non è sfuggito ai controlli della polizia.

Ha detto che voleva semplicemente prendere una “boccata d’aria”, attività al momento non concessa dal dopm. Per questo è scattata la sanzione da 400 euro. 280 se pagata entro 30 giorni.