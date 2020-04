Coronavirus, Ansaldo riapre la produzione: sanificazioni e turni ridotti

Genova. L’Ansaldo di Genova prova a ripartire: dopo i primi lavori di completamento delle commesse relative alla filiera strategica del paese, la prossima settimana gli operai specializzati torneranno al lavoro.

Saranno previsti delle turnazioni speciali, per cui le giornate di lavoro saranno due a settimana per ogni lavoratore, e particolari provvedimenti di sicurezza, approvati anche dai sindacati di categoria: sanificazione delle postazioni, lavoro non in squadra ove possibile, sfalsamento orari entrata e uscita, mensa con pranzo precotto.

Nel frattempo vanno avanti i lavoratori degli uffici, che stanno continuando le loro mansioni da casa grazie alla possibilità dello smartwork.